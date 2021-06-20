فرص وظيفية شاغرة بشركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت شركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمقر الشركة بمدينة الخبر، مبينة أن أفضلية التقديم للمواطنين
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو تنفيذي أول الحسابات، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال أو الإدارة أو مجال آخر ذي صلة، ولديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات، ولديه مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.
وأضافت الشركة أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنه يمكن التقديم على موقع الشركة : من هنــــــــــــــا .