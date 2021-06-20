"الصحة" تكشف مدى إمكانية أخذ زراعي الكبد ومرضى الصفائح الدموية لقاح كورونا

الرياض (صدى):
ردت وزارة الصحة على استفسارات أحد الأشخاص بشأن إمكانية أخذ أصحاب زراعة الكبد ومرضى نقص الصفائح الدموية لقاح كورونا .
وقالت الوزارة : "بشكل عام المرضى الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضون للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد ويمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة، مع الاستمرار في اتباع الإرشادات الوقائية".
وحول أخذ مرضى نقص الصفائح الدموية للقاح قالت الوزارة : "بشكل عام يعتبر الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا، ويُنصح بتقييم الحالة من قبل الطبيب المعالج قبل تلقي اللقاح".