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أم تترك ابنها يموت جوعًا بسبب سمنته

منذ ساعة
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أم تترك ابنها يموت جوعًا بسبب سمنته

واشنطن (صدى):
أقدمت سيدة تدعى كارلا جاريكس، 28 عامًا، على قتل طفلها البالغ من العمر 7 أشهر بعدما تركته جائعًا بحجة أنه سمينا وهي لن تقدر على حمل طفل سمين.

ووجهت المحكمة، إلى الأم ثلاث تهم بالقتل غير العمد بعد وفاة ابنها "كيماري" في منزلهم في حي كوينز في نيويورك، حيث أن تشريح الجثة وجد أن الطفل كان يعاني من سوء تغذية حاد، وكان وزنه أقل من 10 أرطال ووزنه 9 أرطال و5 أونصات.

وذكرت التحقيقات: "بشكل مأساوي، خلال سبعة أشهر قصيرة من حياته، عانى من قلة الغذاء وبالكاد أي رعاية طبية، مات وهو يعاني من نقص الوزن مع فقدان العضلات والعظام وأمراض أخرى"، فيما قالت الأم: "يجب أن أكون صادقًا معك ، لقد كان صغيرًا، أنا شخص صغير وزني قليل، أنا لست امرأة سمينة لأحمل طفلًا سمينًا".

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