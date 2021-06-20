نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. إقامة دورة في الإسعافات الأولية لإعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية

منذ 16 ساعة
1383
بالصور.. إقامة دورة في الإسعافات الأولية لإعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية وبالشراكة مع دار اليوم للإعلام هذا اليوم الأحد الموافق 10/11/1442هـ دورة في الإسعافات الأولية لعدد من إعلاميي وإعلاميات عدد من الصحف الرسمية والإلكترونية بالمنطقة الشرقية في مبادرة من إدارة الاتصال المؤسسي بالفرع لتكريم الإعلاميين والإعلاميات لجهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر مع فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية. وتقام الدورة التدريبية على مدى يومين في كلٍ من مدينة الدمام بالقاعة الرئيسية لصحيفة اليوم وبمحافظة الأحساء بمقر إدارة إسعاف الأحساء.

وتنقسم الدورة التدريبية إلى قسمين نظري يحتوي على معلومات شاملة عن الحالات الإسعافية المختلفة كالغصة والحروق والنزيف والإنعاش القلبي الرئوي والصرع والتسمم وغيرها من الحالات الإسعافية المختلفة والقسم الثاني عملي تطبق من خلاله المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية، وسيمنح الإعلاميون والإعلاميات شهادة معتمدة في الإسعافات الأولية لمدة سنتين بعد اجتيازهم للاختبارات الخاصة بالدورة.

وكان في استقبالهم في مبنى صحيفة اليوم مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالشرقية فهد الغامدي ومديرة الشؤون الاكاديمية والتدريب بالشرقية الدكتورة آلاء الدبيكل. وفي نهاية اليوم الأول من الدورة أبدى إعلاميو وإعلاميات المنطقة إعجابهم بالدورة الإسعافية والمحتوى الإسعافي المهم الذي يساهم في تعلم المهارات الإسعافية اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة..

كذلك قدم مدير إدارة الاتصال المؤسسي الأستاذ فهد الغامدي شكره للإعلاميين والإعلاميات على قبولهم الانضمام للدورة التدريبية وحرصهم على تعلم مهارات العمل الإسعافي وتعاونهم المتميز مع الهيئة وحرصهم على استمرار هذا التعاون.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شاهـــد
السياره اللي في المقدمـه فـورد موديل 66 .
خالد
سلم لي على برنامج الفوتوشوب .... يعدل ويبدل ويخليك تمشي على راسك .
عبدالله الناصر / حائل
الناس وين والحايلي يتلقط البقايا وما اكله السبع
رااايق
مرض الشهرة تمكن منه وسيطر عليه **
سعد الشمري
سمو ولي العهد ووزير الدفاع جنودكم البواسل في حرب الخليج وتحرير الكويت لايزالون ينتظرون صرف استحقاقاتهم الماليه من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه التي صدر...

أخر الأخبار

توقف دوري المحترفين 10 أيام بعد انطلاقه في أغسطس
توقف دوري المحترفين 10 أيام بعد انطلاقه في أغسطس
منذ دقيقة 1057
ضبط سائق استدرج طفلا بـ" كرات الطاولة " وهتك عرضه بالقوة
ضبط سائق استدرج طفلا بـ" كرات الطاولة " وهتك عرضه بالقوة
منذ 17 دقيقة 456
لاعب الهلال يتوعد كويلار قبل مباراة فريقه مع كولومبيا
لاعب الهلال يتوعد كويلار قبل مباراة فريقه مع كولومبيا
منذ 21 دقيقة 1574
متحدث الصحة للمواطنين: لاتقلقوا.. تحورات الفيروسات غالباً تكون غير مؤثرة " فيديو "
متحدث الصحة للمواطنين: لاتقلقوا.. تحورات الفيروسات غالباً تكون غير مؤثرة " فيديو "
منذ 26 دقيقة 1339
اضاءة لمبة الزيت في لوحة السيارة يدل على وجود مشكلة بالمحرك
اضاءة لمبة الزيت في لوحة السيارة يدل على وجود مشكلة بالمحرك
منذ 30 دقيقة 1325
" الصناعة " تُعدل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 سنوات
" الصناعة " تُعدل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 سنوات
منذ 35 دقيقة 1464
فرص وظيفية شاغرة بشركة التعاونية للتأمين
فرص وظيفية شاغرة بشركة التعاونية للتأمين
منذ 53 دقيقة 1563
حادثة عجيبة لرجل داخل الغابة
حادثة عجيبة لرجل داخل الغابة
منذ 55 دقيقة 696
انتبه على حلالك
انتبه على حلالك
منذ 56 دقيقة 464
مين الغلطان فيهم
مين الغلطان فيهم
منذ 56 دقيقة 477