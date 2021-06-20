بالصور.. إقامة دورة في الإسعافات الأولية لإعلاميي وإعلاميات المنطقة الشرقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية وبالشراكة مع دار اليوم للإعلام هذا اليوم الأحد الموافق 10/11/1442هـ دورة في الإسعافات الأولية لعدد من إعلاميي وإعلاميات عدد من الصحف الرسمية والإلكترونية بالمنطقة الشرقية في مبادرة من إدارة الاتصال المؤسسي بالفرع لتكريم الإعلاميين والإعلاميات لجهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر مع فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية. وتقام الدورة التدريبية على مدى يومين في كلٍ من مدينة الدمام بالقاعة الرئيسية لصحيفة اليوم وبمحافظة الأحساء بمقر إدارة إسعاف الأحساء.
وتنقسم الدورة التدريبية إلى قسمين نظري يحتوي على معلومات شاملة عن الحالات الإسعافية المختلفة كالغصة والحروق والنزيف والإنعاش القلبي الرئوي والصرع والتسمم وغيرها من الحالات الإسعافية المختلفة والقسم الثاني عملي تطبق من خلاله المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية، وسيمنح الإعلاميون والإعلاميات شهادة معتمدة في الإسعافات الأولية لمدة سنتين بعد اجتيازهم للاختبارات الخاصة بالدورة.
وكان في استقبالهم في مبنى صحيفة اليوم مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالشرقية فهد الغامدي ومديرة الشؤون الاكاديمية والتدريب بالشرقية الدكتورة آلاء الدبيكل. وفي نهاية اليوم الأول من الدورة أبدى إعلاميو وإعلاميات المنطقة إعجابهم بالدورة الإسعافية والمحتوى الإسعافي المهم الذي يساهم في تعلم المهارات الإسعافية اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة..
كذلك قدم مدير إدارة الاتصال المؤسسي الأستاذ فهد الغامدي شكره للإعلاميين والإعلاميات على قبولهم الانضمام للدورة التدريبية وحرصهم على تعلم مهارات العمل الإسعافي وتعاونهم المتميز مع الهيئة وحرصهم على استمرار هذا التعاون.