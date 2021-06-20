مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 10791 نقطة (- 62 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.6 مليار ريال.
وتراجع سهما "مصرف الراجحي" و"سابك"، بنسبة 2 % عند 108 ريالات و120 ريالًا، على التوالي.
وأنهت أسهم "بنك ساب" و"السعودي الفرنسي" و"معادن" و"بنك البلاد" و"السعودية للكهرباء" و"المتقدمة" و"مجموعة صافولا" و"إكسترا"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
في المقابل، ارتفع سهم "ينساب" بأكثر من 1 % عند 70.90 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021 بواقع 1.5 ريال للسهم.
وصعد سهم "المتطورة" بنسبة 7 % عند 58.70 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 15 عاما، وسط تداولات بلغت نحو 19 مليون سهم.
وسجل سهما "جرير" و"الوطنية للتعليم"، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 217.60 ريال (+ 2 %) للأول و56.40 ريال (+ 3 %) للثاني.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوق "جدوى ريت السعودية"بنسبة 3 % عند 15.92 ريال.