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تحذير من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح جوجل كروم ومايكروسوفت

منذ ساعة
1795
تحذير من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح جوجل كروم ومايكروسوفت

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في جوجل كروم لأنظمة Windows, Mac, Linux.

بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأصدرت Google تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المتصفح .

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث المتصفح إلى نسخة 91.0.4472.114، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر موقع جوجل كروم .

كما حذر المركز من ثغرات في Microsoft وأصدر تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتج Microsoft Edge (Chromium-based، مبينة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر موقع ميكروسوفت .

 

جوجل كروم
مايكروسوفت
ثغرات
الأمن السيبراني

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