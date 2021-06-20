بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت المودل الكويتية، الدكتورة خلود، أن ابنتها "ليان" كادت أن تتعرض لحادث مؤسف الليلة الماضية، بينما كانت هي وزوجها الأردني أمين غباشي يستعدان للنوم.
وكشفت الدكتورة خلود، إنها لحظة توجهها إلى السرير، غيّر زوجها رأيه وأراد الذهاب إلى غرفة الجلوس ليعثر على ابنتهما ليان وهي تمشي باتجاه المسبح؛ حيث استيقظت الطفلة عند حوالي الساعة الرابعة فجرا وغادرت غرفتها واتجهت نحو المسبح، وكان باب المسبح مفتوحا، وقد اكتشف أمين ذلك قبل وصولها إلى الباب.
وقالت الدكتورة خلود أن الخطأ منها؛ لأنها بعدما حصلت على "حوض أسماك" كهدية، وعندما تركته في "المسبح"، لم تغلقه، لافتة إلى أن زوجها استطاع أن يلحق بالطفلة لينقذها قبل نزولها إلى المسبح وربما غرقها، مضيفة إن زوجها لو لم يترك غرفة النوم في تلك اللحظات لآلت الأمور إلى أشياء أخرى: "كأن شيئا ما ألهمه للنزول كي ينقذ ليان".