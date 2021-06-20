بلدية رأس تنورة تزيل أكثر من 3200 م3 و أكثر من 225 طن مخلفات 

محمد السعران (صدى):
نفذت بلدية رأس تنورة حملة لإزالة الإنقاض والمخلفات، استمرت أسبوع، وذلك في إطار جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة ولإزالة التشوه البصري والعناية في جميع أنحاء المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني: أنه “امتدادا لحملة التنظيف الواسعة التي تنفذها بلدية رأس تنورة في المحافظة، كثفت البلدية جهودها في أعمال النظافة وإزالة المخلفات والأنقاض، حيث انتهت البلدية من حملة رفع وإزالة المخلفات والأنقاض لإزالة التشوه البصري من الصناعيات والأراضي الفضاء من مناطق متفرقة بالمحافظة والتي استمرت لمدة أسبوع، حيث تمت إزالة ما يقارب ( ٢٣٥٠ متر مكعب ) من الأنقاض و(٢٢٥٥٥ طن ) من المخلفات.
ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني جميع المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز٩٤٠ لمعالجتها.