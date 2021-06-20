بلدية غرب الدمام: إصدار 983 شهادة امتثال ومخالفة احترازية خلال شهرين

بدر الحارثي (صدى):
أصدت بلدية غرب الدمام 983 شهادة امتثال ومخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها الرقابية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل عبد الهادي القحطاني إن إدارتي صحة البيئة والأسواق كثفت جهودها الرقابية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً أنه تم وضع برنامج مكاني وزمني لتوزيع مراقبي البلدية والمتطوعين من الإداريين على المنشآت الغذائية والتجارية في فترتين الصباحية والمسائية، للتأكد من امتثال المنشآت للبروتكولات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشدد على جميع أصحاب المنشآت للتقيد بالإجراءات وإن البلدية لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، داعيا لتعاون المواطنين والمقيمين عبر الابلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940