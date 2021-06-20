أمانة الشرقية تشارك بتنظيم محاضرة " كيف نسعدهم "

بدر الحارثي (صدى):
شاركت أمانة المنطقة الشرقية بمحاضرة " كيف نسعدهم " التي نظّمتها إمارة المنطقة الشرقية ممثلة بلجنة شؤون الأسرة بالمنطقة مؤخراً؛ بمناسبة اليوم العالمي لعدم إساءة معاملة كبار السن، كما شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وقدّمها مستشار تطوير الذات وخبير العلاقات الدكتور طلال أباذراع، عبر برنامج " ZOOM ".
حيث تضمّنت المحاضرة عدة محاور وهي الآباء والأجداد فضلهم وحقهم علينا، أفكار لإسعادهم، فنيات التعامل مع أزمة منتصف العمر، خصائص مرحلة الشيخوخة، دور الأسرة والمجتمع تجاه كبار السن.
ومن خلالها ناقش الدكتور أباذراع أقسام العمر التي يمر بها الانسان، وهي العمر الزمني والعمر البيولوجي والعمر النفسي والعمر الاجتماعي والعمر القانوني، كما صنّف المراحل العمرية لكبار السن حيث أن العمر الشاب ما بين (65 وحتى 75) سنة، والسن الكهل ما بين (75 وحتى 85) سنة، والسن الهرم (85 فما فوق.
وفي ختام المحاضرة أشاد الدكتور بجهود الحكومة الرشيدة؛ لتحسين وتطوير خدمات رعاية كبار السن، والتي من ضمنها دور الرعاية الاجتماعية، و (جمعية وقار ) غير الربحية لدعم كبار السن، وخدمات وزارة الصحة المتنوعة، بالإضافة لخدمة (تقدير) التي أطلقتها الوكالة الوزارية للأحوال المدنية للمسنين وغيرها من المبادرات.