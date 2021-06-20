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أمانة الشرقية تضيف منتزه صحي جديد ضمن منظومة أنسنة المدن في محافظة الخبر

منذ 14 ساعة
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أمانة الشرقية تضيف منتزه صحي جديد ضمن منظومة أنسنة المدن في محافظة الخبر

سعيد العجل (صدى):
ضمن منظومة أمانة المنطقة الشرقية في مشاريع آنسنه المدن، وجودة الحياة، افتتحت بلدية محافظة الخبر مؤخرا حديقة الزنبق بحي الشراع للزوار، وستمثل الحديقة التي تبلغ مساحتها ٦٤٠٠م٢ متنفساً طبيعياً للمواطنين والمقيمين جنوب محافظة الخبر.

وتبلغ مساحة الحديقة تبلغ ٦٤٠٠م٢، وشملت إنشاء ملعب لكرة القدم مفرود بالعشب الصناعي بمساحة 460م٢، محاط بشبك بطول ٣م، كما وتم تزويدها بمجاميع ألعاب اطفال مزودة بمظلة شراعية واقية من الشمس".

كما تم زراعة الحديقة بالمسطحات الخضراء، بالإضافة الى الأشجار والشجيرات والنخيل، مع تزويدها بنظام الري الحديث، بجانب عمل ممرات موزعة بشكل يتلاءم مع مساحة الحديقة، توفير مواقف تخدم زوارها، وإنشاء مضمار مشي حول الحديقة من المطاط بطول 265 متر طولي، وعرض ٣م بجانب مجموعة من الكراسي الخرسانية والحاويات وتركيب ثلاث جلسات خشبية مظللة كما تم تركيب لوح ارشادية موزعة داخل الحديقة.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي الى أنه روعي عند إنشاء الحديقة أن تكون ملائمة لذوي الإعاقة، وذلك بتوفير منحدرات دخول وخروج، عند مواقف لذوي الإعاقة مع تزويد المواقف بلوح خاص بذلك، وتركيب بلاط مسار للمكفوفين حول المضمار، موضحا أن هذه النوعية من الحدائق ستوفر للأسر والزوار البيئة المناسبة لقضاء أوقات الفراغ والترفيه، حيث تم مراعاة الأساسيات اللازمة في المشروع والتي تلبي متطلبات الزوار وتوفر لهم الراحة والاستجمام.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي أمانة المنطقة الشرقية لتحسين وتطوير خدماتها لتشمل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتلبية لاحتياجات المجتمع، ضمن أهداف الأمانة لتطوير البنية الأساسية ورفع جودة الحياة وتعزيز كافة خدماتها التي تقدمها للمواطن والمقيم والزائر من خلال مشروعاتها المختلف.

يذكر أن محافظة الخبر تضم حاليا ٧ متنزهات و٤ ساحات رياضية، بالإضافة الى ٦٨ حديقة وساحة ألعاب.

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