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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

منذ 59 دقيقة
1787
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي رئيس المراسم الرئاسية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين روبرت أريك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
العلاقات الثنائية
جمهورية الفلبين

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أحدث التعليقات

رااايق
ايييه دنيااااا ***
السيف
هههههههه والله طيب
السيف
هههههههه والله طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ...

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