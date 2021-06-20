زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها

لندن (صدى):
قرر رجل قتل زوجته بعد أن أدرك رغبتها في الانفصال عنه وأخذ طفلهما معها.
وقام الزوج البريطاني بالهجوم على منزل الزوجية وإحداث فوضى به لتبدو وكأنها محاولة سرقة وقتل من قبل لصوص متوحشين، انهوا حياة زوجاته العزيزة.
واتضح أن العلاقة بينه وبين زوجها كانت لا تطاق، كما أنها توضح تفاصيل المشاجرات بينها وبين الطيار البالغ من العمر 32 عامًا، حيث ألقى خطابًا في جنازة كارولين وهو يبكي أمام أحبائها حتى يبعد الأنظار عنه.
واعترف الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 20 عامًا بعد أن واجهته الشرطة بأدلة تثبت أن مزاعمه بأنها قتلت على يد لصوص متوحشين لا يمكن أن تكون صحيحة.