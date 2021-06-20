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زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها

منذ ساعة
1071
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها

لندن (صدى):
قرر رجل قتل زوجته بعد أن أدرك رغبتها في الانفصال عنه وأخذ طفلهما معها.

وقام الزوج البريطاني بالهجوم على منزل الزوجية وإحداث فوضى به لتبدو وكأنها محاولة سرقة وقتل من قبل لصوص متوحشين، انهوا حياة زوجاته العزيزة.

واتضح أن العلاقة بينه وبين زوجها كانت لا تطاق، كما أنها توضح تفاصيل المشاجرات بينها وبين الطيار البالغ من العمر 32 عامًا، حيث ألقى خطابًا في جنازة كارولين وهو يبكي أمام أحبائها حتى يبعد الأنظار عنه.

واعترف الزوج بقتل زوجته البالغة من العمر 20 عامًا بعد أن واجهته الشرطة بأدلة تثبت أن مزاعمه بأنها قتلت على يد لصوص متوحشين لا يمكن أن تكون صحيحة.

قتل
بريطانيا
زوج
انفصال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129504
منذ 12 دقيقة
مجرمون كاذبون مكارون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 22
منذ 12 دقيقة
هكذا حال الزوجة في اوربا
للمعلومية لا يحكم بقتل الزوج بل سجن عدة سنوات ثم يخرج بحسن سلوكه

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أحدث التعليقات

برق امصحا
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ناقد رياضي
ودنا نتأكد ونعرف ياسعود الصرامي نسبة الحالة النفسية المزمنة من الفوبيا الهلالية التي تمر فيها أنت تجاوزت المحدد لها !! والمفروض إيداعك مستشفى الصحة...
زائر النهار
أبدا لا تشيلي همه يا بلقيس أنا موجود ومستعد اتزوجك واعوضك عنه وأعيش معك بقية حياتي وأنت تصرفي علي ...
واحد منصف
هكذا حال الزوجة في اوربا للمعلومية لا يحكم بقتل الزوج بل سجن عدة سنوات ثم يخرج بحسن سلوكه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون كاذبون مكارون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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