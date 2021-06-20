الهلال الاحمر بمنطقة الرياض يطلق مبادرة "ندربك لتدرب مجتمعك"

سعيد العجل (صدى):
اطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مبادرة (ندربك لتدرب مجتمعك) من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وتستهدف المباردة بشكل خاص المتطوعين والمتطوعات التابعين لفرع الهيئة بالمنطقة إضافة لأفراد المجتمع بشكل عام.
وتأتي هذه المبادرة من ضمن حزمة من البرامج التي تعمل عليها الهيئة لتوعية وتثقيف المجتمع في مجال الإسعافات الأولية من خلال تأهيل أكبر عدد ممكن من المتطوعين المميزين بالتدريب ليصبحوا قادرين على تقديم مثل هذه البرامج في المشاركات والتجمعات التي يساهمو فيها تطوعياً سواء عن طريق المعارض والأركان أو من خلال الزيارات لمؤسسات المجتمع.
وتهدف الحملة في تأهيل المتطوعين لإنقاذ حياة انسان من خطر محقق مثل النزيف والإنعاش القلبي الرئوي قبل وصول سيارة الاسعاف، اضافة إلى نشر الثقافة الإسعافية من خلال تدريب اكبر عدد ممكن منهم واستهداف الأفضل منهم ليكون سفراء لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بتأهيل كمدربين بين افراد المجتمع.
وقد أعلنت الهيئة للراغبين في للتسجيل في برنامج التطوع عن طريق الرابط حيث يمكنهم الإلتحاق بالتطوع والدخول في هذا المباردة لمن لم ينظم للتطوع.
وفي السياق نفسه فإن الهيئة من خلال هذه المبادرة أعلنت عن حزم من الدورات لأفراد المجتمع من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية حيث يمكنهم التسجيل ومعرفة مواعيد الدورات من خلال الرابط الإلكتروني لنظام التدريب .
وتستمر هذه المبادرة خلال الثلاث اشهر القادمة حيث تسعى الهيئة لتدريب اكبر عدد ممكن من المتطوعين وافراد المجتمع خلال هذه الفترة وفتح الفرصة للالتحاق ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية أمام جميع شرائح المجتمع.