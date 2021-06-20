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"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم

منذ ساعة
1847
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم

المدينة المنورة (صدى):
وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح مسجد قباء اعتباراً من اليوم، وعلى مدار الساعة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا، بهدف التخفيف من التكدس أو الازدحام وخاصة على مداخل وفي ساحات المسجد.

ودعت الوزارة المصلين والزائرين إلى أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي وواجب وطني.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما تواصل تنظيم برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الإلكترونية بمشاركة دعاة وداعيات الوزارة لتوعية وإرشاد المجتمع عن وسائل توقّي المرض والأحكام الشرعية في ذلك.

وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا
المصلين
مسجد قباء

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أحدث التعليقات

رااايق
ايييه دنيااااا ***
السيف
هههههههه والله طيب
السيف
هههههههه والله طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ...

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