نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنظم محاضرة بعنوان " مفهوم كفاءة الإنفاق "

منذ 14 ساعة
1523
أمانة الشرقية تنظم محاضرة بعنوان " مفهوم كفاءة الإنفاق "

بدر الحارثي (صدى):
نظمت أمانة المنطقة الشرقية ( الإدارة العامة للموارد البشرية )، اليوم الأحد10 /11/1442هـ، محاضرة بعنوان " مفهوم كفاءة الإنفاق "، قدّمها عضو فريق كفاءة الإنفاق المستشار عبد الله بن عمر آل شنيف، على مسرح الأمانة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتهدف المحاضرة إلى تعزيز مفهوم كفاء الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى جاهزية الجهات الحكومية وقدراتها على تطوير الأهداف الخاصة، وتناول المستشار خلال المحاضرة مفهوم كفاءة الإنفاق بتعريفها وهي الوصول إلى أفضل المخرجات بأقل التكاليف، وأهدافها وأهميتها، كما أشار إلى أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق، وكيف تصبح كفاءة الإنفاق سلوكاً، وذلك بالتركيز على ترسيخ مبدأ تعظيم الأثر مقابل الصرف، والصرف بفاعلية، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتوضيح أن كفاءة الإنفاق لا تعني الترشيد بل إيجاد حلول وتطوير الأعمال اليومية؛ لتقليل التكاليف مع المحافظة على مستوى الجودة أو الخدمة المقدمة، منوهاً إلى أنه بالإمكان تطبيق كفاءة الإنفاق في جميع المجالات وأنها لا تستهدف فئة معينة.

كما تم استعراض أمثلة في تطبيق كفاءة الإنفاق في الأمانة، جاء ضمنها التحول الرقمي في الأمانة والاستغناء عن الورق، وتغيير نظام الإنارة في المنطقة الشرقية إلى LED؛ مما فيه من جودة عالية وتكلفة أقل عن السابق.

وحضر المحاضرة قيادات الأمانة ومنسوبيها.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برق امصحا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ناقد رياضي
ودنا نتأكد ونعرف ياسعود الصرامي نسبة الحالة النفسية المزمنة من الفوبيا الهلالية التي تمر فيها أنت تجاوزت المحدد لها !! والمفروض إيداعك مستشفى الصحة...
زائر النهار
أبدا لا تشيلي همه يا بلقيس أنا موجود ومستعد اتزوجك واعوضك عنه وأعيش معك بقية حياتي وأنت تصرفي علي ...
واحد منصف
هكذا حال الزوجة في اوربا للمعلومية لا يحكم بقتل الزوج بل سجن عدة سنوات ثم يخرج بحسن سلوكه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون كاذبون مكارون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 5 دقائق 1191
بالفيديو.. العدل توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
بالفيديو.. العدل توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
منذ 40 دقيقة 1767
ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع
ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع
منذ 45 دقيقة 1844
بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية
بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية
منذ 49 دقيقة 662
«التجارة» تستدعي 2,337 مركبة فورد "Edge" ولينكون "MKX"
«التجارة» تستدعي 2,337 مركبة فورد "Edge" ولينكون "MKX"
منذ 54 دقيقة 1508
"الغذاء والدواء" تحذّر من حناء شهيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
"الغذاء والدواء" تحذّر من حناء شهيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
منذ 59 دقيقة 1668
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها
منذ ساعة 1069
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
منذ ساعة 1757
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
منذ ساعة 1823
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم
منذ ساعة 1915