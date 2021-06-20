أمانة الشرقية تنظم محاضرة بعنوان " مفهوم كفاءة الإنفاق "

بدر الحارثي (صدى):
نظمت أمانة المنطقة الشرقية ( الإدارة العامة للموارد البشرية )، اليوم الأحد10 /11/1442هـ، محاضرة بعنوان " مفهوم كفاءة الإنفاق "، قدّمها عضو فريق كفاءة الإنفاق المستشار عبد الله بن عمر آل شنيف، على مسرح الأمانة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
وتهدف المحاضرة إلى تعزيز مفهوم كفاء الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى جاهزية الجهات الحكومية وقدراتها على تطوير الأهداف الخاصة، وتناول المستشار خلال المحاضرة مفهوم كفاءة الإنفاق بتعريفها وهي الوصول إلى أفضل المخرجات بأقل التكاليف، وأهدافها وأهميتها، كما أشار إلى أفضل الممارسات في كفاءة الإنفاق، وكيف تصبح كفاءة الإنفاق سلوكاً، وذلك بالتركيز على ترسيخ مبدأ تعظيم الأثر مقابل الصرف، والصرف بفاعلية، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتوضيح أن كفاءة الإنفاق لا تعني الترشيد بل إيجاد حلول وتطوير الأعمال اليومية؛ لتقليل التكاليف مع المحافظة على مستوى الجودة أو الخدمة المقدمة، منوهاً إلى أنه بالإمكان تطبيق كفاءة الإنفاق في جميع المجالات وأنها لا تستهدف فئة معينة.
كما تم استعراض أمثلة في تطبيق كفاءة الإنفاق في الأمانة، جاء ضمنها التحول الرقمي في الأمانة والاستغناء عن الورق، وتغيير نظام الإنارة في المنطقة الشرقية إلى LED؛ مما فيه من جودة عالية وتكلفة أقل عن السابق.
وحضر المحاضرة قيادات الأمانة ومنسوبيها.