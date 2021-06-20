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"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو

منذ 54 دقيقة
1718
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو

الرياض (صدى):
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقع الهيئة الإلكتروني ، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وطالبت الهيئة، قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة .

القيمة المضافة
قطاع الأعمال
إقرارات ضريبية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ايييه دنيااااا ***
السيف
هههههههه والله طيب
السيف
هههههههه والله طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ...

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