نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام

منذ 14 ساعة
1451
فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام

محمد السعران (صدى):
نجح فريق طبي بمستشفى حريملاء العام في إنهاء معاناة مريضة سعودية عمرها ٦٤ سنة تعاني من احتكاك شديد وخشونة بالركبة اليمنى من الدرجة الرابعة .

وأوضحت "صحة الرياض" ، أن المريضة كانت تعاني أيضاً من تآكل كامل بالغضاريف وإنحراف داخلي بالساق ، وصعوبة بالمشي والحركة.

حيث تم إجراء عملية معقدة بقيادة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والطب الرياضي والمناظير الدكتور/ يوسف بن توفيق خوجة لإستبدال مفصل الركبة بالمفصل الصناعي تحت تخدير نصفي ، و وعي كامل للمريضة وتكللت العملية بالنجاح وبدون حدوث مضاعفات ، حيث تمكنت المريضة من المشي بعد العملية بساعتين وخروجها من المستشفى بعد يومين من إجراء العملية وهي في حالة مستقرة ولله الحمد.

من جانبه نوه مدير مستشفى حريملاء العام الاخصائي/ تركي بن حنس العصيمي بدعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور/ حسن بن علي الشهراني ، وكذلك المتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور / علي بن سليمان الجمعة .

كما أشاد العصيمي بدعم لجنة أصدقاء المرضى في المحافظة .

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برق امصحا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ناقد رياضي
ودنا نتأكد ونعرف ياسعود الصرامي نسبة الحالة النفسية المزمنة من الفوبيا الهلالية التي تمر فيها أنت تجاوزت المحدد لها !! والمفروض إيداعك مستشفى الصحة...
زائر النهار
أبدا لا تشيلي همه يا بلقيس أنا موجود ومستعد اتزوجك واعوضك عنه وأعيش معك بقية حياتي وأنت تصرفي علي ...
واحد منصف
هكذا حال الزوجة في اوربا للمعلومية لا يحكم بقتل الزوج بل سجن عدة سنوات ثم يخرج بحسن سلوكه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون كاذبون مكارون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 5 دقائق 1191
بالفيديو.. العدل توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
بالفيديو.. العدل توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
منذ 40 دقيقة 1767
ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع
ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع
منذ 45 دقيقة 1838
بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية
بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية
منذ 49 دقيقة 661
«التجارة» تستدعي 2,337 مركبة فورد "Edge" ولينكون "MKX"
«التجارة» تستدعي 2,337 مركبة فورد "Edge" ولينكون "MKX"
منذ 54 دقيقة 1508
"الغذاء والدواء" تحذّر من حناء شهيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
"الغذاء والدواء" تحذّر من حناء شهيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
منذ 59 دقيقة 1668
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها
منذ ساعة 1069
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
منذ ساعة 1757
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
منذ ساعة 1823
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم
منذ ساعة 1915