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نصائح لجعل رائحة سيارتك ذكية من الداخل

منذ ساعة
1819
نصائح لجعل رائحة سيارتك ذكية من الداخل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحرص معظم قائدي السيارات على صيانة مركباتهم باستمرار وتنظيفها قدر الإمكان للحفاظ على رائحتها بشكل جذاب، لجعل تجربة قيادتها أفضل و أكثر راحة، بدلاً من الروائح الكريهة التى تنفر من التواجد بداخلها.

وكشفت تقارير عن مجموعة من النصائح التي قد تساعد علي جعل رائحة سيارتك ذكية من الداخل، ومنها رش المعطرات على مقاعد السيارة والأرضية في مكان الأقدام، رعدم تناول الطعام والشراب قدر الإمكان داخل سيارتك، لتجنب سقوط  الفتات علي المقاعد والأرضية.

وأكدت التقارير، على الحرص على فتح نوافذ سيارتك باستمرار للهوية، وفي حالة ترك السيارة فترة كبيرة دون استخدامها، يفضل ترك النوافذ والأبواب مفتوحة  لمدة لا تقل عن 10 دقائق، واختيار عطر مناسب لوضع كمية منه بجوار فتحات التكييف، لانتشارها بسهولة فى باقي أجزاء السيارة.

وفي حالة نفاذ معطر سيارتك، يمكنك استخدام القليل من عطرك الخاص، أما إذا كنت مدخنًا أو تواجد أحدهم بصحبتك فى السيارة وهو مدخن، استخدم بودرة البيكنج صودا لامتصاص رائحة الدخان الكريهة، ثم إزالتها بمكنسة السيارة، فيما عند التسوق يتم وضع أكياس المواد الغذائية في صندوق السيارة، لمنع الرائحة من اقتحام السيارة.

سيارات
نصائح
رائحة السيارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129503
منذ 8 دقائق
معلومات طيبه ...

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أحدث التعليقات

لللل
ما ادري وش تضحك عليه علي خيبتها
لللل
يعني كتاب نوال السعداوي وفسحها انتي سبب من الاسباب نوال السعداوي الملحده اللي ما تؤمن بالله ولا بجنه ولابنار صارت مقدسه عندكم نعوذبالله ان...
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ...
عبدالله
هو هذا الصح لان الغلق فقط للجمعة اما عدا ذلك فهو بدعه.

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