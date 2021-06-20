نصائح لجعل رائحة سيارتك ذكية من الداخل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحرص معظم قائدي السيارات على صيانة مركباتهم باستمرار وتنظيفها قدر الإمكان للحفاظ على رائحتها بشكل جذاب، لجعل تجربة قيادتها أفضل و أكثر راحة، بدلاً من الروائح الكريهة التى تنفر من التواجد بداخلها.
وكشفت تقارير عن مجموعة من النصائح التي قد تساعد علي جعل رائحة سيارتك ذكية من الداخل، ومنها رش المعطرات على مقاعد السيارة والأرضية في مكان الأقدام، رعدم تناول الطعام والشراب قدر الإمكان داخل سيارتك، لتجنب سقوط الفتات علي المقاعد والأرضية.
وأكدت التقارير، على الحرص على فتح نوافذ سيارتك باستمرار للهوية، وفي حالة ترك السيارة فترة كبيرة دون استخدامها، يفضل ترك النوافذ والأبواب مفتوحة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، واختيار عطر مناسب لوضع كمية منه بجوار فتحات التكييف، لانتشارها بسهولة فى باقي أجزاء السيارة.
وفي حالة نفاذ معطر سيارتك، يمكنك استخدام القليل من عطرك الخاص، أما إذا كنت مدخنًا أو تواجد أحدهم بصحبتك فى السيارة وهو مدخن، استخدم بودرة البيكنج صودا لامتصاص رائحة الدخان الكريهة، ثم إزالتها بمكنسة السيارة، فيما عند التسوق يتم وضع أكياس المواد الغذائية في صندوق السيارة، لمنع الرائحة من اقتحام السيارة.