الاتحاد يقترب من ضم مدافع الشباب

ماجد محمد (صدى):
طلب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع لاعب الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت مصادر أن إدارة الاتحاد وضعت عبدالله الشامخ، مدافع فريق الشباب، أحد الأهداف للتعاقد في حال الحصول على الكفاءة المالية لتعزيز مركز الظهير الأيسر، وذلك بطلب كاريلي، بحسب صحيفة الاقتصادية
يذكر أن نادي الاتحاد يستعد للموسم القادم بقوة، خاصة بعد تأهله إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وحتى يواصل المنافسة على البطولات المحلية، ولكن يعوقه استخراج شهادة الكفاءة المالية.