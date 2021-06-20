نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتحاد يقترب من ضم مدافع الشباب

منذ ساعة
2606
الاتحاد يقترب من ضم مدافع الشباب

ماجد محمد (صدى):
طلب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع لاعب الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت مصادر أن إدارة الاتحاد وضعت عبدالله الشامخ، مدافع فريق الشباب، أحد الأهداف للتعاقد في حال الحصول على الكفاءة المالية لتعزيز مركز الظهير الأيسر، وذلك بطلب كاريلي، بحسب صحيفة الاقتصادية

يذكر أن نادي الاتحاد يستعد للموسم القادم بقوة، خاصة بعد تأهله إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وحتى يواصل المنافسة على البطولات المحلية، ولكن يعوقه استخراج شهادة الكفاءة المالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
ايييه دنيااااا ***
السيف
هههههههه والله طيب
السيف
هههههههه والله طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ماااشي ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. العدل توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
بالفيديو.. العدل توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
منذ 24 دقيقة 1527
ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع
ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع
منذ 29 دقيقة 1456
بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية
بالفيديو.. الدكتورة خلود: ابنتي نجت من الغرق بأعجوبة الليلة الماضية
منذ 33 دقيقة 472
«التجارة» تستدعي 2,337 مركبة فورد "Edge" ولينكون "MKX"
«التجارة» تستدعي 2,337 مركبة فورد "Edge" ولينكون "MKX"
منذ 38 دقيقة 1300
"الغذاء والدواء" تحذّر من حناء شهيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
"الغذاء والدواء" تحذّر من حناء شهيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
منذ 43 دقيقة 1644
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها
زوج يقتل زوجته ويبكي في جنازتها
منذ 49 دقيقة 927
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
"الزكاة والضريبة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
منذ 54 دقيقة 1715
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
منذ 59 دقيقة 1783
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم
"الشؤون الإسلامية" توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم
منذ ساعة 1839
لقطة قديمة من مجمع الغروي التجاري والسياحي بخميس مشيط
لقطة قديمة من مجمع الغروي التجاري والسياحي بخميس مشيط
منذ ساعة 905