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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية 

منذ 14 ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية 

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10248 رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 42 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 535 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 2525 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية، ودعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

 

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أحدث التعليقات

برق امصحا
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ناقد رياضي
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زائر النهار
أبدا لا تشيلي همه يا بلقيس أنا موجود ومستعد اتزوجك واعوضك عنه وأعيش معك بقية حياتي وأنت تصرفي علي ...
واحد منصف
هكذا حال الزوجة في اوربا للمعلومية لا يحكم بقتل الزوج بل سجن عدة سنوات ثم يخرج بحسن سلوكه
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مجرمون كاذبون مكارون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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