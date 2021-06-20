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إسراء عسيري: ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم

منذ 28 دقيقة
1947
إسراء عسيري: ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم

الرياض (صدى):
علقت رئيسة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، اليوم الأحد، على إطلاق الهيئة لخدمة الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية.

وقالت إسراء عسيري: "‏بفضل الله، أطلقنا خدمة الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية.. ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم"، مضيفة: "الشكر دائماً لمعالي وزير الاعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد القصبي، القائد، الموجه.. والداعمين من الجهات الأخرى ولزملائي المبدعين في الوزارة والهيئة، وعدوا وأوفوا".

وكانت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أطلقت خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك بعد موافقة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

وتعد المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.

 

القطاع الخاص
هيئة الإعلام
إسراء عسيري
الفسح الفوري
المطبوعات الخارجية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50761
منذ 11 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اصاله مالها فايده ماديه لحضور زواجك لذا حضرت زواج الثاتيه لان فيه دفع مادي
ابو عمار
طيب

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