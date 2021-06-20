أطعمة تكافح الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية

أميرة خالد (صدى):
يعتبر الاكتئاب حالة اضطراب مزاجي يعاني خلالها الشخص من شعور دائم بالحزن والسلبية وفقدان الاهتمام، ويؤثر على النوم والشهية، ما يجعل الشخص مرهقاً وغير قادر على التركيز، وفق منظمة الصحة العالمية.
ويمكن معالجة الاكتئاب المعتدل إلى الشديد من خلال العقاقير الطبية، لكن ينصح الخبراء عادة بتنظيم الغذاء بما يسهم في علاج هذه الحالة، ويكون ذلك من خلال الأطعمة التي تعزز من الحالة المزاجية وتسهم في التغلب على الاكتئاب وهي
الحليب
يجب إدراج الحليب ضمن النظام الغذائي للتغلب على الاكتئاب، وذلك لأنه يعتبر مصدراً جيداً لفيتامين د، والعديد من المعادن والفيتامينات.
المكسرات
تحتوي المكسرات على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تعديل المزاج بشكل صحي، وتعد كذلك مصدراً للدهون الصحية.
المأكولات البحرية
تعد المأكولات البحرية مصدراً جيداً لأحماض أوميغا 3 التي تحمي من الالتهاب وتساعد في التغلب على الاكتئاب، وتحسن من إنتاج هرمون ”السيروتونين“ في الدماغ، ما يقلص أعراض الاكتئاب، وفق دراسة لمجلة Nature.
اللحوم الخالية من الدهون
ويمكن الحصول على الهرمون الذي يكافح الاكتئاب من اللحوم الخالية من الدهون.
الدواجن
وتلعب الدواجن دورا كبيرا في تحسين نفسية الشخص بفضل مادة التيروسين التي تساعد في تكوين مادتي النورابينفرين والدوبامين، وتعد هاتان المادتان بمثابة ناقلات عصبية مسؤولة عن رفع الحالة المعنوية للأشخاص للقيام بعملهم في حيوية ودقة ونظام.
التوت
يعتبر التوت مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل أعراض القلق والاكتئاب.