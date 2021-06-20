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شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

منذ 58 دقيقة
1921
شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية للعامة للجوازات أن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تتقديم بلاغ تغيب تسجيل هروب آليًا.

وذكرت الجوازات أنه قبل وأثناء تسجيل تقديم بلاغ تغيب عمالة منزلية عن العمل يجب التحقق من أن تكون الإقامة سارية المفعول،يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأضافت أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما عمر مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

وتابعت : إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

 

الجوازات
العمالة المنزلية
مديرية الجوازات
التغيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129495
منذ 3 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اصاله مالها فايده ماديه لحضور زواجك لذا حضرت زواج الثاتيه لان فيه دفع مادي
ابو عمار
طيب

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