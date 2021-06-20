نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شركة مرسول تعلن عن توفر 6 وظائف شاغرة

منذ ساعة
2111
شركة مرسول تعلن عن توفر 6 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة مرسول، اليوم الأحد، عن توفر 6 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض .

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي ممثل خدمة العملاء ،أخصائي متابعة المتاجر ،منسق جودة المحتوى، رئيس مبيعات "b2b" وإدارة الحسابات، أخصائي تطوير الشركات ،ممثل تطوير الشركات .

وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الشركة

ممثل خدمة العملاء

أخصائي متابعة المتاجر

منسق جودة محتوى

رئيس مبيعات "b2b" وإدارة الحسابات

أخصائي تطوير الشركات

ممثل تطوير الشركات

وظائف شاغرة
شركة مرسول
تطوير الشركات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129497
منذ 21 دقيقة
موفقين خير ، في مرسول الحب فين رحتي وفين غبتي علينا ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50761
منذ 15 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اصاله مالها فايده ماديه لحضور زواجك لذا حضرت زواج الثاتيه لان فيه دفع مادي
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

"الشؤون الإسلامية" تعلن تحديث البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع
"الشؤون الإسلامية" تعلن تحديث البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع
منذ 3 دقائق 1100
فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن تربية الملك المؤسس لأبناءه
فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن تربية الملك المؤسس لأبناءه
منذ 8 دقائق 1245
السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج
السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج
منذ 13 دقيقة 1326
إسراء عسيري: ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم
إسراء عسيري: ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم
منذ 28 دقيقة 1941
المملكة تحقّق المرتبة الأولى عالميًا في 3 مؤشرات دولية خلال تصديها للجائحة
المملكة تحقّق المرتبة الأولى عالميًا في 3 مؤشرات دولية خلال تصديها للجائحة
منذ 33 دقيقة 1606
وظائف شاغرة في شركة ايكيا بجدة
وظائف شاغرة في شركة ايكيا بجدة
منذ 38 دقيقة 1662
هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء
هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء
منذ 53 دقيقة 1744
شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية
شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية
منذ 58 دقيقة 1916
أطعمة تكافح الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية
أطعمة تكافح الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية
منذ ساعة 1757
شركة مرسول تعلن عن توفر 6 وظائف شاغرة
شركة مرسول تعلن عن توفر 6 وظائف شاغرة
منذ ساعة 2111