شركة مرسول تعلن عن توفر 6 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة مرسول، اليوم الأحد، عن توفر 6 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض .
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة هي ممثل خدمة العملاء ،أخصائي متابعة المتاجر ،منسق جودة المحتوى، رئيس مبيعات "b2b" وإدارة الحسابات، أخصائي تطوير الشركات ،ممثل تطوير الشركات .
وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الشركة
ممثل خدمة العملاء
أخصائي متابعة المتاجر
منسق جودة محتوى
رئيس مبيعات "b2b" وإدارة الحسابات
أخصائي تطوير الشركات
ممثل تطوير الشركات