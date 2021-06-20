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"الأمر بالمعروف" تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض

منذ 12 ساعة
1482
"الأمر بالمعروف" تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض

بدر الحارثي (صدى):
فعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مناشطه الوقائية والتوعوية ضمن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بالمحافظات والمراكز التابعة للفرع؛ حيث دشن هذه الحملة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن هذه الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور أيدهم الله واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.

وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع عدد من القطاعات.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا

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