بلقيس فتحي: انتهى وكأنّه لمّ يكن

فهمي محمد (صدى):
كتبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عدة عبارات غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، مما أثارت الجدل حول طلاقها أو ترويجها لعمل غنائي جديد.
وقالت بلقيس فتحي في منشور "إنتهى."، معلقةً بقولها: "انتهى وكأنّه لمّ يكن"، وتابعت في منشور آخر: "لا أحبه لا أكرهه"؛ ليشير البعض إلى حصولها على الطلاق من زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف بعد قضية الخُلع التي رفعتها ضده أمام محاكم أبوظبي.
وأنهت الفنانة اليمنية الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو قالت فيه: "الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى"، موضحة أنّه عمل جديد تطلقه اليوم الأحد.