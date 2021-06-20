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بلقيس فتحي: انتهى وكأنّه لمّ يكن

منذ ساعة
2106
بلقيس فتحي: انتهى وكأنّه لمّ يكن

فهمي محمد (صدى):
كتبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عدة عبارات غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، مما أثارت الجدل حول طلاقها أو ترويجها لعمل غنائي جديد.

وقالت بلقيس فتحي في منشور "إنتهى."، معلقةً بقولها: "انتهى وكأنّه لمّ يكن"، وتابعت في منشور آخر: "لا أحبه لا أكرهه"؛ ليشير البعض إلى حصولها على الطلاق من زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف بعد قضية الخُلع التي رفعتها ضده أمام محاكم أبوظبي.

وأنهت الفنانة اليمنية الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو قالت فيه: "الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى"، موضحة أنّه عمل جديد تطلقه اليوم الأحد.

 

الخلع
بلقيس فتحي
أغنية جديدة
عبارات غامضة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50761
منذ 8 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا

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