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"البيئة" تطلق خدمتي إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة في المسابقات عبر "أنعام بلس"

منذ ساعة
1726
"البيئة" تطلق خدمتي إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة في المسابقات عبر "أنعام بلس"

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمتي إذن الدخول والخروج من المملكة للهجن المشاركة في المسابقات والمنافسات والمهرجانات عبر منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد".

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تمكن المستفيدين الحصول على اذن الدخول والخروج من منصة انعام قبل الوصول الى المنفذ، ويطبق نظام ( قانون) الحجر البيطري في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الارسالية ويطبق نظام (قانون ) الرفق بالحيوان لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الارسالية, ويجب ان تكون الهجن بشريحة او أي وسيلة تعريفية أخرى وأيضا يجب ان يرفق برنت معتمد من اتحاد الهجن في بلد صاحب الطلب على ان يوضح به بيانات الهجن

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: ، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتقدم منصة "أنعام بلس" أكثر من 50 خدمة إلكترونية، تشمل استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية، وتعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات الخاصة بالقطاع.

وزارة البيئة
المسابقات
الهجن
أنعام بلس

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اصاله مالها فايده ماديه لحضور زواجك لذا حضرت زواج الثاتيه لان فيه دفع مادي
ابو عمار
طيب

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