نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة

علي القحطاني (صدى):
تعتبر حوادث تكسر زجاج نوافذ الطائرة من الحوادث النادرة، لكن سجل حدوثها أكثر من مرة.وعند انكسار النافذة يخرج هواء المقصورة من فتحة الانكسار بسرعة كبيرة ما يسبب خلالا في ضغط المقصورة الأمر الذي يستدعي سقوط أقنعة الأوكسجين.
وينصح خبراء الطيران بالحفاظ على الهدوء وعدم مغادرة المقاعد للسماح لطاقم الطائرة بالتعامل مع المشكلة. والالتزام التام بالتعليمات التي تتضمن التأكد من ربط الأحزمة خلال عمليات الإقلاع والهبوط.
كما ينصح الخبراء عند سقوط أقنعة الأوكسجين بالسرعة في وضع القناع بشكل صحيح على الوجه لتأمين الأوكسجين الكافي للتنفس وساعد الآخرين على وضعه في حال كانوا بجانبك، خصوصا الأطفال وتأكد من التزامهم بالتواجد على المقاعد.