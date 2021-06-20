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نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة

منذ 40 دقيقة
1751
نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة

علي القحطاني (صدى):
تعتبر حوادث تكسر زجاج نوافذ الطائرة من الحوادث النادرة، لكن سجل حدوثها أكثر من مرة.وعند انكسار النافذة يخرج هواء المقصورة من فتحة الانكسار بسرعة كبيرة ما يسبب خلالا في ضغط المقصورة الأمر الذي يستدعي سقوط أقنعة الأوكسجين.

وينصح خبراء الطيران بالحفاظ على الهدوء وعدم مغادرة المقاعد للسماح لطاقم الطائرة بالتعامل مع المشكلة. والالتزام التام بالتعليمات التي تتضمن التأكد من ربط الأحزمة خلال عمليات الإقلاع والهبوط.

كما ينصح الخبراء عند سقوط أقنعة الأوكسجين بالسرعة في وضع القناع بشكل صحيح على الوجه لتأمين الأوكسجين الكافي للتنفس وساعد الآخرين على وضعه في حال كانوا بجانبك، خصوصا الأطفال وتأكد من التزامهم بالتواجد على المقاعد.

الحوادث
نافذة الطائرة
انكسار نافذة الطائرة
هواء المقصورة

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أحدث التعليقات

وخز القلم
منك العيال ومنها المال !
علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه

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