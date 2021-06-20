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القبض على شخص أجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل الأموال

منذ 45 دقيقة
1125
القبض على شخص أجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل الأموال

بيروت (صدى):
ألقت قوات الأمن اللبنانية القبض على أحد الأشخاص استغل زوجته في ممارسة أعمال الدعارة مع أصدقائه وآخرين.

وفي التفاصيل، بعد خروج المتهم من السجن في جرائم أخرى التقى بفتاة وأعجب بها وعقد قرانه عليها من دون أن يقوم بتسجيل هذا الزواج أو حتى الإعتراف به أمام الناس؛ ليطلب منها بعدها ممارسة الرذيلة مع آخرين مقابل مبلغ مالي كان يحدده لها، ويأخذه منها.

واتضح أنه كان يصطحبها إلى المقاهي، حتى أنه أجبرها على السفر إلى إحدى الدول العربية حيث تقيم صديقته القديمة التي أقدمت على تشغيلها بالدعارة مدة شهرين، كان خلالها يحصل على المال الذي يُدفع لها من خلال التحويلات المالية التي تقوم بها.

وكشفت التحقيقات، أنه كان يعمد إلى تعنيف زوجته عندما لا تستجيب لأوامره بحيث يصعقها بآلة كهربائية وأحياناً يهددها بمسدس حربي مترافقاً مع ضرب مبرح، وكان عندما يخرج من المنزل يغلق عليها الباب ويحتجز أوراقها الثبوتية وجواز سفرها ويجبرها على تعاطي مادة الكوكايين المخدرة، حتى تم القبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات في لبنان.

دعارة
لبنان
ممارسة الرذيلة
أعمال منافية للآداب

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أحدث التعليقات

وخز القلم
منك العيال ومنها المال !
علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه

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