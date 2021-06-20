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إطلاق تطبيق المياه الوطنية بأكثر من 30 خدمة أبرزها الحد الاستهلاكي

منذ ساعة
2013
إطلاق تطبيق المياه الوطنية بأكثر من 30 خدمة أبرزها الحد الاستهلاكي

الرياض (صدى):
أطلقت شركة المياه الوطنية تطبيقها على الهواتف الذكية، لتكون القناة الجديدة التي قدمتها أخيراً، أكثر ألفة مع مستخدميها وسهولة في الاستخدام، وأصبحت الخدمات فيها تُطلب بخطوات بسيطة.

ويقدّم التطبيق أكثر من 30 خدمة، إذ حرصت الشركة على إعادة هندسة إجراءاتها، لتسهّل طلبها على عملائها، فأصبحت طلبات الصهاريج تتم بخطوتين، وكذلك طلب التوصيلات، وقفل العداد وفتحه بسهولة كبيرة، كما يوفر التطبيق خيارات عدة للمدفوعات، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات.

ويمكن للعميل عبر التطبيق الاطلاع على معدل استهلاكه وفواتيره، والاعتراض عليها، بالإضافة إلى الاعتراض على المخالفات، ورفع تسرّب العداد أو الشبكة، أو انقطاع مياه، وغيرها من الاعتراضات.

ويتضمن التطبيق خدمة الحد الاستهلاكي التي وعدت بها شركة المياه الوطنية عملاءها في وقت سابق لمساعدتهم على التحكم في استهلاكهم، ويضع التطبيق حداً مبدئياً، يستطيع العملاء تغييره من خلال الدخول إلى التطبيق، إما مباشرة عبر وضع حد معين، أو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والإجابة على مجموعة أسئلة تساعد التطبيق على صناعة حد مخصص للعميل بناء على تفاصيل عقاره، وعدد السكان ومساحة الحديقة، وعدد الأشجار الكبيرة، لتصل للعميل رسائل نصية تنبيهية في حال تجاوزه الحد الاستهلاكي.

وتهدف الشركة من خلال الخدمة الجديدة إلى تنبيه العملاء بتجاوز الحد الاستهلاكي من المياه، مما يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهرية والوعي بأسبابه، مؤكدة أن خدمة المياه لن تتوقف عن العميل الذي تجاوز حده الاستهلاكي، وإنما ستسهم في سرعة تحكمه بمعالجة الأسباب خلف هذا الارتفاع، قبل إصدار الفاتورة الشهرية.

ويقدّم التطبيق خدمة أصدقاء المياه، التي تشرك المجتمع في الإبلاغ عن الطفوحات وتسربات المياه للحفاظ على ثروتنا من المياه، ويستطيع العميل التقاط صورة للتسرب، وسيقوم التطبيق مباشرة بتحديد موقعه تلقائياً، لترسل هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات المرتبطة بفرق المتابعة الميدانية لمعالجة التسرب في أسرع وقت.

الهواتف الذكية
شركة المياه الوطنية
خطوات بسيطة
خدمة الحد الاستهلاكي

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أحدث التعليقات

وخز القلم
منك العيال ومنها المال !
علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه

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