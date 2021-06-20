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فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن تربية الملك المؤسس لأبناءه

منذ 8 دقائق
1240
فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن تربية الملك المؤسس لأبناءه

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثٍ ملهمٍ عن والده الملك المؤسس في رعايته وتربيته لأبناءه.

وقال خادم الحرمين في الفيديو الذي نشرته هيئة تطوير بوابة الدرعية، رغم مشاغله كان يجد الوقت ليعتني بأولاده، وبرنامجه عبادة وعمل وحياة عائلية.

وأضاف خادم الحرمين حفظه الله : كان الملك عبدالعزيز شديد وقت الشدة عطوف وقت العطف، وسمح، وكان يتغدى مع ابنائه ويتناول أيضًا العشاء معهم.

وتابع الملك سلمان أنه كان يعاقبهم على الصلاة فمن لايصلي يتم حبسه في حجرة لذلك تجد ابناء عبدالزيز يحافظون على صلاتهم حيث كان يعتمد على الشدة في الأمور الاساسية مثل التعليم والعبادة والعمل.

خادم الحرمين
الملك سلمان
الملك المؤسس

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
هتان اصبح نجم !!! منذ متى يارجال الهلال زايعه وهو لزقة عنزروت مايبي يطلع منهم
راي
وهذا لايحق لك اسخريه من الاخرين اذا اردت ان تحترم عليك احترام الاخرين يا متعصب
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اصاله مالها فايده ماديه لحضور زواجك لذا حضرت زواج الثاتيه لان فيه دفع مادي
ابو عمار
طيب

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