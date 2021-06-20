نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

منذ 42 دقيقة
2276
تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير إعلامية إيرانية أن النصر قدم شكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات.

وأوضحت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض شكوى النصر، ليقرر مجلس إدارة صفوان السويكت، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.

وقرر نادي النصر، تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية "كاس"، للحصول على حقه، وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال الإعلامي الإيراني دافوود إيدري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "خاص.. نادي بيرسبوليس أكد جلسة استماع المحكمة الرياضية في ملف احتجاج النصر ستعقد يوم 23 أغسطس".

النصر
الاتحاد الآسيوي
بيرسبوليس
احتجاج النصر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

أخر الأخبار

نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة
نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة
منذ 23 دقيقة 1428
القبض على شخص أجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل الأموال
القبض على شخص أجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل الأموال
منذ 27 دقيقة 747
اقتراب رحيل نجم الهلال إلى الاتحاد
اقتراب رحيل نجم الهلال إلى الاتحاد
منذ 32 دقيقة 1963
إيقاف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
إيقاف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
منذ 38 دقيقة 1755
تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس
تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس
منذ 42 دقيقة 2276
إطلاق تطبيق المياه الوطنية بأكثر من 30 خدمة أبرزها الحد الاستهلاكي
إطلاق تطبيق المياه الوطنية بأكثر من 30 خدمة أبرزها الحد الاستهلاكي
منذ 48 دقيقة 1798
‏بالفيديو.. رئيس "نزاهة": ما دامك بتشتغل بتطلع منجز وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله
‏بالفيديو.. رئيس "نزاهة": ما دامك بتشتغل بتطلع منجز وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله
منذ 53 دقيقة 2067
التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب
التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب
منذ ساعة 1789
"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات
"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات
منذ ساعة 1890
أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية
أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية
منذ ساعة 1849