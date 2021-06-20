تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير إعلامية إيرانية أن النصر قدم شكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار "فيفا"، بمنع النادي من التعاقدات.
وأوضحت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض شكوى النصر، ليقرر مجلس إدارة صفوان السويكت، تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف، والتي رفضته أيضًا.
وقرر نادي النصر، تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية "كاس"، للحصول على حقه، وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.
وقال الإعلامي الإيراني دافوود إيدري، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "خاص.. نادي بيرسبوليس أكد جلسة استماع المحكمة الرياضية في ملف احتجاج النصر ستعقد يوم 23 أغسطس".