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"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات

منذ ساعة
1887
"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات

الرياض (صدى):
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، جميع المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلبات تعويض عبر البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة قبل تاريخ 01 / 01 / 1434هـ، وفق قرار مجلس الوزراء؛ سرعة استكمال المستندات المطلوبة منها والرفع بها عبر حساب المنشأة من خلال رابط البوابة:  .

وأكد "هدف"، أن جميع المستندات والملاحظات المطلوبة على المنشآت مدونة في حساب المنشأة في بوابة تعويض المنشآت، ويمكن للمنشأة الدخول على حسابها عبر رابط البوابة أعلاه ومعرفة المستندات لكل طلب.

وأبان، أن البوابة لا تقبل التقديم الجديد، والمتاح حاليا فقط إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة من المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلباتها عبر البوابة ولم تستكمل مستنداتها.

كما دعا الصندوق، المنشآت إلى التواصل في حال أي استفسار بشأن التعويضات عبر البريد الالكتروني المخصص لبرنامج تعويض المنشآت: [email protected] .

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
المنشآت
تعويض عقود

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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