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بالصور.. الرماية تنطلق ببطولتي الأطباق وضغط الهواء

منذ 11 ساعة
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بالصور.. الرماية تنطلق ببطولتي الأطباق وضغط الهواء

محمد السعران (صدى):
انطلقت اليوم الاحد بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز (سكيت وتراب) وكذلك بطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقيه ومسدس) لمسافة 10م ، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 20-24 يونيو الجاري .

ويأتي تنظيم البطولتين وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من مقام وزارة الرياضة وبإشراف عام من سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود ومتابعة المدير التنفيذي للإتحاد الأستاذ/ أحمد منصور الشهراني ، ويدير البطولتين تحكيمياً عدد 11 حكم وهم : محمد العنزي ، خير الله العنزي ، إبراهيم المطيري ، فرج العتيبي ، مسفر العلياني ، خالد السريع ، خالد الشيباني ، عبدالعزيز الهوساوي ، حامد القحطاني ، عبدالله السويد ، فهد المواش وبرئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري ، وستقام منافسات البطولتين على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد) .

 

 

ضغط الهواء
الاتحاد السعودي للرماية
الاحترازات الوقائية
بطولة الاتحاد لرماية الأطباق
سكيت وتراب

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أحدث التعليقات

وخز القلم
منك العيال ومنها المال !
علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه

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