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التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب

منذ ساعة
1785
التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم حزمة من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية للطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية ضمن خطتها في دعم التعليم خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك لتعزيز الاستفادة من أوقاتهم في الإجازة وفق خطة زمنية، ورفع مستواهم التعليمي، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز نواتج التعلّم والقيم الوطنية.

وكشفت الوزارة عن مراكز الدعم التعليمي الصيفية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأشارت إلى أن التسجيل متاحاً في المدارس التي تم اختيارها من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ لرفع مستوى الطلاب التعليمي في المواد الرئيسة "القرآن الكريم-اللغة العربية-الرياضيات-.

وتواصل وزارة التعليم حملاتها الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد للعام الدراسي 1442هـ التي تقدمها لفئة من المستفيدين في مناطق المدينة المنورة، وعسير، ومكة المكرمة؛ لضمان التعليم الجيد والمنصف.

التعليم
وزارة التعليم
مهارات
قدرات

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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