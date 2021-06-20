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أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

منذ ساعة
1844
أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

واشنطن (صدى):
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، على أسفها من أن الايرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران مؤخرًا، وذلك بعد فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.

ومن الجدير بالذكر، أن الداخلية الإيرانية أعلنت أمس السبت، رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

 

 

أمريكا
إيران
الانتخابات الرئاسية الإيرانية
إبراهيم رئيسي

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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