أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

واشنطن (صدى):
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، على أسفها من أن الايرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران مؤخرًا، وذلك بعد فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.
ومن الجدير بالذكر، أن الداخلية الإيرانية أعلنت أمس السبت، رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.