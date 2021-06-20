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"هدف": 412 ألف مستفيد من "دروب" في 3 أشهر وإضافة 9 دورات جديدة

منذ ساعة
1994
"هدف": 412 ألف مستفيد من "دروب" في 3 أشهر وإضافة 9 دورات جديدة

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة أكثر من 412 ألف سعودي وسعودية من المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضح الصندوق، أن نحو 339 ألف مستفيد ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية عبر المنصة خلال الفترة ذاتها ، كما تجاوز عدد المسجلين الجدد 119 ألفاً.

وتضمّ المنصة 243 دورة تدريبية إلكترونية في مختلف تخصصات ومهارات سوق العمل، منها 9 دورات جديدة تم إضافتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجدّد "هدف" دعوته للموظفين والباحثين عن عمل والطلاب، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية الإلكترونية، عبر منصة "دروب" من خلال الرابط

ويستهدف "دروب"، تأهيل وتدريب الموظفين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، بهدف تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويُعدّ "دروب" مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

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صندوق تنمية الموارد البشرية
الدورات التدريبية
مستفيد
دروب

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير

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