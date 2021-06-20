الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق

متابعة_أميرة خالد (صدى):
اعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن قرب انطلاق طراز كيا K8 في السوق المحلي استعداداً لطرحها في بقية الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة من العام الجاري
وتتميز السيارة بحجم أكبر من كادينزا، وتأتي بشبك وجه النمر على شكل مجوهر، خطوط ديناميكية مستوحاة من اليخوت، مصابيح خلفية ليد متصلة حادة، وتحتوي على مقاعد جلد عالي الجودة تدعم التهوية، مع توفر مقود جديد، شاشتين منحنيتين رقميتين 12 إنش للمعلومات والترفيه والعدادات الرقمية، وكذلك عرض المعلومات بالزجاج الأمامي والنظام الصوتي 14 سماعة من نوع ميريديان.
تأتي K8 بتقنيات متطورة بينها تجنب الاصطدام، فرامل الطوارئ، التنبيه من تخطي السرعة المحددة، المساعدة بالركن وأكثر، مع وجود نظام التعليق الجديد الذي يحسن الثبات ويخفض الضوضاء والاهتزازات.
وتحتوي السيارة على محرك نوعه GDI سعة 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 296 حصان وعزم 359 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات دفع أمامي أو كُلّي.