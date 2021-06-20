نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق

منذ ساعة
1707
الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق

متابعة_أميرة خالد (صدى):
اعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن قرب انطلاق طراز كيا K8 في السوق المحلي استعداداً لطرحها في بقية الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة من العام الجاري

وتتميز السيارة بحجم أكبر من كادينزا، وتأتي بشبك وجه النمر على شكل مجوهر، خطوط ديناميكية مستوحاة من اليخوت، مصابيح خلفية ليد متصلة حادة، وتحتوي على مقاعد جلد عالي الجودة تدعم التهوية، مع توفر مقود جديد، شاشتين منحنيتين رقميتين 12 إنش للمعلومات والترفيه والعدادات الرقمية، وكذلك عرض المعلومات بالزجاج الأمامي والنظام الصوتي 14 سماعة من نوع ميريديان.

تأتي K8 بتقنيات متطورة بينها تجنب الاصطدام، فرامل الطوارئ، التنبيه من تخطي السرعة المحددة، المساعدة بالركن وأكثر، مع وجود نظام التعليق الجديد الذي يحسن الثبات ويخفض الضوضاء والاهتزازات.

وتحتوي السيارة على محرك نوعه GDI سعة 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 296 حصان وعزم 359 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات دفع أمامي أو كُلّي.

مواصفات
الأسواق العالمية
سيارة كيا
محرك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو سعود
مرة مرتين ثلاث حاول وبعدها تزوج الثانية هذا حلها .
ابو سعود
مو وقت حفلات اجلوها لين يخلص كورونا ونحتفل بعدم لبس الكمام بدال لا تزيد .
غهد العتيبي
متى تأسس نادي النصر وكم عدد بطولاته خلك فيها واذا صدقت فيها صدقناك عن تاريخ وزارة الرياضة.....
زائر
كله مخالفات وبس وكان هذا انجاز
د محمد ماجد بخش
الماء يروي بساتين الوطن

أخر الأخبار

الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول
الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول
منذ 26 دقيقة 1597
بالفيديو.. عهود الفاخري: تطبيق المياه الوطنية الإلكتروني يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري
بالفيديو.. عهود الفاخري: تطبيق المياه الوطنية الإلكتروني يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري
منذ 36 دقيقة 1777
المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة بالبطولة العربية
المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة بالبطولة العربية
منذ 46 دقيقة 1587
الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق
الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق
منذ ساعة 1707
"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
منذ ساعة 1860
رئيس النصر يرد على مشجع طالبه بضم رونالدو: "عمره 36عاماً"
رئيس النصر يرد على مشجع طالبه بضم رونالدو: "عمره 36عاماً"
منذ ساعة 2456
كورونا يتسبب في تآكل الدماغ وفقدانها
كورونا يتسبب في تآكل الدماغ وفقدانها
منذ ساعة 1697
القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد
القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد
منذ ساعة 1095
دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"
دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"
منذ ساعة 1699
بالفيديو.. برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير
بالفيديو.. برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير
منذ ساعتين 2150