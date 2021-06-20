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بالفيديو.. عهود الفاخري: تطبيق المياه الوطنية الإلكتروني يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري

منذ 20 دقيقة
1507
بالفيديو.. عهود الفاخري: تطبيق المياه الوطنية الإلكتروني يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري

الرياض (صدى):
أكدت مديرة تحول رقمي ومستشارة بتقنيه المعلومات، عهود الفاخري، اليوم الأحد، أن تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري والوعي بأسبابه.

وأوضحت عهود الفاخري، أن شركة المياه الوطنية حرصت على تقديم أكثر من 30 خدمة عبر التطبيق الإلكتروني للتسهيل على المستخدمين، لافتة إلى أن الغرض الأساسي من هذه الخدمة هو إغناء العملاء عن التوجه إلى الفروع، بحسب مشاركتها مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .

وقالت "الفاخري" أن تلك الخدمة تعد أسهل من استخدام المواقع الإلكترونية للحصول على الخدمة، بينما أبرز خدمة تم إطلاقها حتى الآن هي خدمة الحد الاستهلاكي والتي توفر في نهاية الشهر كم من المتوقع أن يدفع المستخدم؛ حيث يضع المستهلك حد استهلاكي متوقع ويقوم التطبيق بتنبيهه حال اقترابه من استهلاكه.

المياه الوطنية
تطبيقات إلكترونية
عهود الفاخري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13552
منذ 3 دقائق
الماء يروي بساتين الوطن

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د محمد ماجد بخش
الماء يروي بساتين الوطن
د محمد ماجد بخش
المعتدي ما كذب خبر - وما صدق على الله - والوعل ما مداه يتأقلم مع محيطه - ولا يرتاح ويتهنأ في عيشته
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. حط بابه فوق ظهره .. كف شره عن خلق الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاءء الله بياره ..
نبيل
جميلة ومحافظة على حجابها الله يثبتها

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