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الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول

منذ 26 دقيقة
1596
الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول

أبوظبي (صدى):
قررت الإمارات، اليوم الأحد تعليق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، اعتبارا من الاثنين المقبل

وستشمل القيود ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول،بالإضافة إلى تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث في الدولة.

وتتضمن الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية.

الإمارات
ناميبيا
سيراليون
ليبيريا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
مرة مرتين ثلاث حاول وبعدها تزوج الثانية هذا حلها .
ابو سعود
مو وقت حفلات اجلوها لين يخلص كورونا ونحتفل بعدم لبس الكمام بدال لا تزيد .
غهد العتيبي
متى تأسس نادي النصر وكم عدد بطولاته خلك فيها واذا صدقت فيها صدقناك عن تاريخ وزارة الرياضة.....
زائر
كله مخالفات وبس وكان هذا انجاز
د محمد ماجد بخش
الماء يروي بساتين الوطن

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