الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول

أبوظبي (صدى):
قررت الإمارات، اليوم الأحد تعليق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، اعتبارا من الاثنين المقبل
وستشمل القيود ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول،بالإضافة إلى تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات.
وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث في الدولة.
وتتضمن الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية.