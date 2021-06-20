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كورونا يتسبب في تآكل الدماغ وفقدانها

منذ ساعة
1697
كورونا يتسبب في تآكل الدماغ وفقدانها

لندن (صدى):
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة، أن فيروس كورونا المستجد قد يؤدي إلى فقدان بعض المرضى لحاستي الشم والتذوق بشكل دائم، كما قد يتسبب في فقدان الدماغ على المدى الطويل.

وقالت سكوت جوتليب، المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنه قد يكون هناك بعض الخسارة على المدى الطويل في أنسجة المخ بسبب الفيروس، لافتًا إلى أن لذلك بعض العواقب طويلة المدى.

وأشار إلى أنه: "يمكن تعويض ذلك بمرور الوقت، لذا قد تختفي بعض الأعراض، لكنك لن تستعيد النسيج أبداً إذا تم تدميره بفعل الفيروس"، فيما وجدت مقارنة بين فحوصات الدماغ قبل وبعد الإصابة تأثيرات كبيرة للفيروس على الدماغ مع فقدان المادة الرمادية في أجزاء منه وهي مرتبطة بالرائحة والذوق.

وأكد جوتليب على حدوث تناقص في كمية الأنسجة القشرية في مناطق من الدماغ قريبة من الأماكن المسؤولة عن عملية الشم، مشيراً إلى أن ذلك "مجرد تأثير لعملية أولية جارية، وهذه العملية هي في الواقع تقلص الأنسجة القشرية."

فيروس كورونا
دراسة حديثة
تآكل الدماغ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
مرة مرتين ثلاث حاول وبعدها تزوج الثانية هذا حلها .
ابو سعود
مو وقت حفلات اجلوها لين يخلص كورونا ونحتفل بعدم لبس الكمام بدال لا تزيد .
غهد العتيبي
متى تأسس نادي النصر وكم عدد بطولاته خلك فيها واذا صدقت فيها صدقناك عن تاريخ وزارة الرياضة.....
زائر
كله مخالفات وبس وكان هذا انجاز
د محمد ماجد بخش
الماء يروي بساتين الوطن

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