نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة بالبطولة العربية

منذ ساعتين
2025
المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة بالبطولة العربية

ماجد محمد (صدى):
تواصلت لليوم الثالث على التوالي، فعاليات البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال المقامة في تونس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة من بينها المملكة.

وأكّد مدرب المنتخب السعودي المشارك في البطولة حمود الصوعاني أن هذه المشاركة تعدّ إحدى المحطات المهمة للاعبين العرب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

وتحصّل المنتخب السعودي حتى الآن على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة، فيما ستتنافس لاعبات المنتخب، اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه المحافل، في نهائي 400 متر تتابع للسيدات ومثلها للرجال، إضافة إلى نصف نهائي 200 متر للسيدات والرجال ونهائي الوثب الثلاثي ورمي الرمح.

ويشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات في أول مشاركة رسمية لهن، وهن: ياسمين عمرو الدباغ، ورغد حسيب أبو عريش، ونوره سعود الماضي، ورؤى خالد السليماني، وذلك في مسابقات 100 متر و 200 متر و 100 متر حواجز وتتابع.

تونس
المملكة
المنتخب السعودي
البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

وخز القلم
منك العيال ومنها المال !
علي الغامدي ورد وشوك الهلال يكفينا فخرا ياهتان بأنك رفعت كاس أسيا
خساره رحيلك ياهتان فأنت نجم من ذهب
ابو محمد
حسبي الله ونعم الوكيل ليش مخلين الكلاب تفتك بالاطفال سمموها شوفوا لها حل
dfs
اسعار غالية جدا ومبالغ فيها واستغلال بشع 1000 ريال تمثل ربع او خُمس الدخل الشهري لكثير من الناس
ابو عمار
عادي جدا لكن البراطم كبيره مثل الناقه

أخر الأخبار

نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة
نصائح يجب اتباعها عند انكسار نافذة الطائرة
منذ 40 دقيقة 1735
القبض على شخص أجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل الأموال
القبض على شخص أجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل الأموال
منذ 44 دقيقة 1114
اقتراب رحيل نجم الهلال إلى الاتحاد
اقتراب رحيل نجم الهلال إلى الاتحاد
منذ 49 دقيقة 2314
إيقاف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
إيقاف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
منذ 54 دقيقة 1885
تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس
تطورات جديدة بشأن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس
منذ 59 دقيقة 2587
إطلاق تطبيق المياه الوطنية بأكثر من 30 خدمة أبرزها الحد الاستهلاكي
إطلاق تطبيق المياه الوطنية بأكثر من 30 خدمة أبرزها الحد الاستهلاكي
منذ ساعة 2012
‏بالفيديو.. رئيس "نزاهة": ما دامك بتشتغل بتطلع منجز وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله
‏بالفيديو.. رئيس "نزاهة": ما دامك بتشتغل بتطلع منجز وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله
منذ ساعة 2295
التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب
التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب
منذ ساعة 1857
"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات
"هدف" يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات "تعويض عقود" إلى سرعة استكمال المستندات
منذ ساعة 1919
أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية
أمريكا تأسف لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية الإيرانية
منذ ساعة 1879