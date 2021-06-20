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رئيس النصر يرد على مشجع طالبه بضم رونالدو: "عمره 36عاماً"

منذ 59 دقيقة
2185
رئيس النصر يرد على مشجع طالبه بضم رونالدو: "عمره 36عاماً"

ماجد محمد (صدى):
طالب أحد المشجعين مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي أشارت العديد من التقارير إلى رغبته في الرحيل عن ناديه الإيطالي هذا الموسم.

وقال المغرد، الذي أرفق صورة رونالدو مع تعليقه: "أبو عبدالله.. وقع معه وبتدعيلي"، ليرد عليه آل معمر: "عمره 36 عاما"، في إشارة إلى تقدم النجم البرتغالي في العمر وقربه من الاعتزال.

كما عاتبت مغردة ال معمر بأنه لا يرد على تغريدات السيدات ويكتفي بالرد على تغريدات الرجال، ليرد رئيس النصر، قائلا: "ما فيه عنصرية.. والدليل إحنا بنسوي فريق كرة قدم نسائي.. وانتقدي مدربتهم على كيفك.. وخلي عنك مدرب الجنس الآخر".

وكشف مسلي آل معمر، عن استعداد مجلس إدارته لتشكيل فريق نسائي، يشارك في بطولة دوري كرة القدم للسيدات بالمملكة، الذي انطلق العام الماضي.

النصر
رونالدو
فريق نسائي
مسلي آل معمر

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هههههههههههههههههههههه .. .. حط بابه فوق ظهره .. كف شره عن خلق الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاءء الله بياره ..
نبيل
جميلة ومحافظة على حجابها الله يثبتها

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