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دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"

منذ ساعة
1699
دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توصلت دراسة علمية جديدة إلى وجود ارتباط بيولوجي بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون.

وتمكنت الدراسة من تحديد الأضرار اللاحقة بالحمض النووي نتيجة اتباع نظام غذائي باللحوم الحمراء، بحسب مجلة (كانسر ديسكوفري) العلمية.

وأثبتت نتائج الدراسة أن هذا النوع من اللحوم مُسرطِن فعليا، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات جديدة له، مشيرة إلى اكتشاف نوع من التحور في الحمض النووي يسمى "الألكلة"، يسبق الإصابة بسرطان القولون، عند الأشخاص الذين يحرصون على تناول اللحوم الحمراء.

وأوضح أخصائي الأورام في معهد دانا فاربر للسرطان ماريوس جياناكيس إن نتائج الدراسة لا تعني الامتناع بشكل كلي عن تناول اللحوم الحمراء، ودعا إلى الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي متوازن، بحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.

نظام غذائي
سرطان القولون
اللحوم الحمراء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
مرة مرتين ثلاث حاول وبعدها تزوج الثانية هذا حلها .
ابو سعود
مو وقت حفلات اجلوها لين يخلص كورونا ونحتفل بعدم لبس الكمام بدال لا تزيد .
غهد العتيبي
متى تأسس نادي النصر وكم عدد بطولاته خلك فيها واذا صدقت فيها صدقناك عن تاريخ وزارة الرياضة.....
زائر
كله مخالفات وبس وكان هذا انجاز
د محمد ماجد بخش
الماء يروي بساتين الوطن

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