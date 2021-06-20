دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
توصلت دراسة علمية جديدة إلى وجود ارتباط بيولوجي بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون.
وتمكنت الدراسة من تحديد الأضرار اللاحقة بالحمض النووي نتيجة اتباع نظام غذائي باللحوم الحمراء، بحسب مجلة (كانسر ديسكوفري) العلمية.
وأثبتت نتائج الدراسة أن هذا النوع من اللحوم مُسرطِن فعليا، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات جديدة له، مشيرة إلى اكتشاف نوع من التحور في الحمض النووي يسمى "الألكلة"، يسبق الإصابة بسرطان القولون، عند الأشخاص الذين يحرصون على تناول اللحوم الحمراء.
وأوضح أخصائي الأورام في معهد دانا فاربر للسرطان ماريوس جياناكيس إن نتائج الدراسة لا تعني الامتناع بشكل كلي عن تناول اللحوم الحمراء، ودعا إلى الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي متوازن، بحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.