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القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد

منذ ساعة
1092
القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد

القاهرة (صدى):
اعتدى شاب على طفلة حيث أوهمها بأنه سيجلب لها الحلوى، لكي توافق على الدخول معه إلى المسجد محل عمله، فوافقت الطفلة، واعتدى المتهم عليها جنسيا.

و تركها الشاب تذهب لأسرتها حيث رأوا الطفلة بهيئة غير التي خرجت عليها، فحاولوا فهم ما حدث لها، فروت لهم تفاصيل الواقعة.

وجاء ذلك بعد أن ورود بلاغ للشرطة المصرية من أسرة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، يتهمون فيه عامل بأحد المساجد التابعة للقرية بالتعدي على نجلتهم داخل المسجد محل عمله.

جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات،

 

مصر
اعتداء
مسجد
الحلوى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129486
منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

.. زرفلوه لعشماوي ، تكفون ..

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ابو سعود
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