القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد

القاهرة (صدى):
اعتدى شاب على طفلة حيث أوهمها بأنه سيجلب لها الحلوى، لكي توافق على الدخول معه إلى المسجد محل عمله، فوافقت الطفلة، واعتدى المتهم عليها جنسيا.
و تركها الشاب تذهب لأسرتها حيث رأوا الطفلة بهيئة غير التي خرجت عليها، فحاولوا فهم ما حدث لها، فروت لهم تفاصيل الواقعة.
وجاء ذلك بعد أن ورود بلاغ للشرطة المصرية من أسرة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، يتهمون فيه عامل بأحد المساجد التابعة للقرية بالتعدي على نجلتهم داخل المسجد محل عمله.
جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات،