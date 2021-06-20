نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير

منذ ساعة
2077
بالفيديو.. برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير

الرياض (صدى):
حذر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، المسجلين والمتقدمين في دعم البرنامج من عدم الالتزام ببعض المعايير، لأنه قد يعرض للمساءلة ويؤدي إلى استرجاع مبالغ الدعم التي صرفت لهم.

وأكد البرنامج أنه بمجرد تقديم الطلب عبر موقع البوابة الإلكترونية، فإن ذلك يعد إقرارا قانونيا بصحة المعلومات المقدمة، لافتًا إلى أن البرنامج لديه العديد من الوسائل للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم.

وأوضح أن من بينها مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في «ريف»، أو حتى الاتصال وإعادة السؤال عن تفاصيل بيانات التقديم، إضافة إلى إلغاء الطلبات التي تتعارض مع الميز النسبية للمناطق دون إشعار المتقدم، وتوجد طرق تحقق كثيرة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فإن البرنامج يتخذ عددا من الإجراءات؛ منها إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تتخذ في كثير من الحالات بحسب كل طلب على حدة.

برنامج ريف
التنمية الريفية الزراعية
مساءلة قانونية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الماء يروي بساتين الوطن
د محمد ماجد بخش
المعتدي ما كذب خبر - وما صدق على الله - والوعل ما مداه يتأقلم مع محيطه - ولا يرتاح ويتهنأ في عيشته
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. حط بابه فوق ظهره .. كف شره عن خلق الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاءء الله بياره ..
نبيل
جميلة ومحافظة على حجابها الله يثبتها

أخر الأخبار

الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول
الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول
منذ 9 دقائق 1213
بالفيديو.. عهود الفاخري: تطبيق المياه الوطنية الإلكتروني يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري
بالفيديو.. عهود الفاخري: تطبيق المياه الوطنية الإلكتروني يسهم في التحكم بكمية الاستهلاك الشهري
منذ 20 دقيقة 1492
الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق
الكشف عن مواصفات سيارة كيا K8 الجديدة وموعد طرحها بالأسواق
منذ 49 دقيقة 1605
"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
منذ 54 دقيقة 1802
رئيس النصر يرد على مشجع طالبه بضم رونالدو: "عمره 36عاماً"
رئيس النصر يرد على مشجع طالبه بضم رونالدو: "عمره 36عاماً"
منذ 59 دقيقة 2178
كورونا يتسبب في تآكل الدماغ وفقدانها
كورونا يتسبب في تآكل الدماغ وفقدانها
منذ ساعة 1634
القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد
القبض على شاب اعتدى على طفلة داخل مسجد
منذ ساعة 972
دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"
دراسة تحذر من كثرة تناول اللحوم الحمراء: "تسبب سرطان القولون"
منذ ساعة 1673
بالفيديو.. برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير
بالفيديو.. برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير
منذ ساعة 2077
بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن
بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن
منذ ساعة 1808