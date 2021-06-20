نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف شاغرة في مشروع نيوم

منذ 36 دقيقة
1798
وظائف شاغرة في مشروع نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: رئيس المعايير الهندسية والفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، ومهندس البيانات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البيانات، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2021م، حيث يمكنك التقديم عبر موقعها الرسمي.

تبوك
نيوم
وظاف
مشروك نيوم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
عام 1927م لم يتم توحيد المملكه ولا يوجد عندنا سيارات يمكن يقصدون عام 1957م
ابو عمار
المهم انتبهي من الحساسيه لا ترتفع في البيت وينفجر عندك
ابو عمار
هههههههههههههههه فعلا انه حسود ونذل
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن
بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن
منذ 25 دقيقة 1490
«الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى
«الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى
منذ 31 دقيقة 1699
وظائف شاغرة في مشروع نيوم
وظائف شاغرة في مشروع نيوم
منذ 36 دقيقة 1798
بالفيديو.. "أمن الطرق" يضبط عدداً من المخالفات بمركز الضبط الأمني الغربي
بالفيديو.. "أمن الطرق" يضبط عدداً من المخالفات بمركز الضبط الأمني الغربي
منذ 45 دقيقة 1697
أفنان الباتل تخطف الأنظار بعدما استقبلت مولودها الثاني
أفنان الباتل تخطف الأنظار بعدما استقبلت مولودها الثاني
منذ 51 دقيقة 1044
دارة الملك العزيز ترصد ذكرى استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة قبل 94 عاما
دارة الملك العزيز ترصد ذكرى استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة قبل 94 عاما
منذ ساعة 1903
الجماهير في ملعب الملز بالرياض عام 1980
الجماهير في ملعب الملز بالرياض عام 1980
منذ ساعة 817
صور.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة "نورا" في عيد ميلادها الـ 67
صور.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة "نورا" في عيد ميلادها الـ 67
منذ ساعة 1399
فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية جازان
فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية جازان
منذ ساعة 1668
نصائح قبل استيراد قطع غيار السيارات من الخارج لضمان عدم الوقوع في الخطأ
نصائح قبل استيراد قطع غيار السيارات من الخارج لضمان عدم الوقوع في الخطأ
منذ ساعة 1444