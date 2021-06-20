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«الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى

منذ 31 دقيقة
1697
«الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى

الرياض (صدى):
كشف حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مدى إمكانية تكوين استجابة مناعية لدى المتعافين من فيروس كورونا ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

‏وتلقى حساب "الصحة 937" استفسارًا يقول: "هل المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا تكون عنده مناعة بعدم الإصابة مرة أخرى أم لا؟ ".

وأجاب الحساب بأنه: "لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا.. كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة وينبغي الحرص على اتباع الإرشادات الوقائية" .

وزارة الصحة
فيروس كورونا
المتعافين
استجابة مناعية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
عام 1927م لم يتم توحيد المملكه ولا يوجد عندنا سيارات يمكن يقصدون عام 1957م
ابو عمار
المهم انتبهي من الحساسيه لا ترتفع في البيت وينفجر عندك
ابو عمار
هههههههههههههههه فعلا انه حسود ونذل
ابو عمار
اوكي

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