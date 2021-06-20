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الجماهير في ملعب الملز بالرياض عام 1980
منذ ساعة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
عام 1927م لم يتم توحيد المملكه ولا يوجد عندنا سيارات يمكن يقصدون عام 1957م
ابو عمار
المهم انتبهي من الحساسيه لا ترتفع في البيت وينفجر عندك
ابو عمار
هههههههههههههههه فعلا انه حسود ونذل
ابو عمار
اوكي
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